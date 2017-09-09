87％會員投下贊成票！北律正式退出全聯會

台北律師公會今開會員大會，會中投票決定是否退出律師公會全國聯合會（全聯會），投票結果有87％會員贊成退出。（記者簡榮豐攝）

2017-09-09 11:14

〔記者吳政峰／台北報導〕今（9）日為中華民國律師節，台北律師公會（北律）特地選在本日開會員大會，會中投票決定是否退出律師公會全國聯合會（全聯會），正、反雙方強力動員，出席人數創下歷史新高，投票結果有87％會員贊成退出，北律正式退出全聯會！風暴席捲律師界，全聯會頓失佔全國律師7成的北律，代表性將被弱化。

開票結果，共有1458人投票，1268張同意票，80張反對，13張無效票，97人未投票，退出全聯會獲得壓倒性贊成通過。

報到現場人山人海，整個會場被擠得洩不通，開會時間9點一到，眾律師魚貫入場，到了9點50分，已有790人進入會場，人數約為以往的2倍之多，足見律師界對此案的關注程度。

開會中，有人對議案「退出全聯會」提出程序問題，主席裁定投票，現場壓倒性通過，僅約20人反對；另有人質疑若單一入會全國執業，屆時遇到懲戒事項，負責懲戒的當地公會該如何處理？

北律指出，目前法規下，律師跨區執業得繳給當地律師公會入會費與月費，門檻之高已成律師負擔，北律在全聯會架構下推動「單一入會、全國執業」長達27年，卻屢遭其他會員否決。

此外，北律認為律師組織民主化與改革律師制度也應一併檢討，一年多前在全聯會提案討論修訂律師法，但未獲其他會員正面回應，北律不滿，上月8日的理監事會議決議退出全聯會，並將退會議案交付今日表決。

全聯會直指全聯會是依律師法發起，「各公會均有存在價值，一個公會都不能少」，各公會曾就「總會制」、「單一入會全國執業制」、「主兼區制」、「維持現狀制」進行討論，將持續進行整合與協調，希望能與北律持續對話。

雖然單一入會、全國執業可降低律師跨區執業門檻，但也有律師擔心各地公會挖東牆補西牆，把入會費大幅提高，最終仍未解決律師負擔，對此，北律副秘書長蘇孝倫認為機率不高，因為要提高入會費必須開會員大會，會員不可能無理由通過。

全聯會前理事長曾肇昌撰文指出，跨區執業的問題在於各地方公會的入會費過高，若能立法限制在一萬元以下，應是律師界可接受的限度。

曾肇昌表示，全聯會的組織模式，與「美國總統選舉人團制」模式相仿，可保障大公會與小公會的權益，彼此間具有向心力，呼籲北律勿輕言退出，以免造成律師界遺憾。