男子潛入房仲公司行竊 警報器大響落跑

2017-09-09 11:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區龍岡路一處房仲公司，8日清晨4點多被男子潛入，偷竊1萬2000元現金、存摺與印鑑等財物，警方調閱監視器，發現男子是中壢警分局龍興派出所轄內的治安顧慮人口陳姓男子，將盡快約談他到案說明。

警方調查，陳姓男子（50歲）涉嫌鋸斷3樓鐵窗潛入建築後，再走到1樓的房仲公司行竊，他打開抽屜翻找財物時，觸動熱感應警報器、警報聲大響，他就趕忙拿著已得手的1萬2000元現金、4本存摺、2顆印鑑，匆忙逃逸。

房仲公司監視器拍下清楚的陳男影像，警方將依竊盜罪嫌追究他的刑責。