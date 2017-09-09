果汁下藥性侵女同事 渣男判賠30萬

2017-09-09 11:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕55歲魏姓男子邀約女同事一起共進晚餐，卻趁機在果汁摻入安眠藥，待女同事失去意識後，吻胸猥褻，還強拉她的手握「鳥」指姦，魏男被依加重強制性交罪判處徒刑7年2月，女同事再提民事求償，新北地院日前判魏男需賠償女同事30萬元。

已婚的魏男患有小兒麻痺，與被害人是公司同事，都居住在員工宿舍，魏男貪圖女同事美色，103年6月23日晚間7時許，魏男說想到女同事宿舍房間一同共進晚餐，女同事不疑有他，與魏男共進晚餐，並喝下魏男帶來果汁飲料。

未料，心懷不軌的魏男竟在果汁中摻了安眠藥，女同事喝下後逐漸失去意識，魏男並趁機上下其手，撫摸親吻女同事胸部，強拉她的手幫他打手槍，還指侵女同事，女同事清醒後察覺有異，向雇主哭訴，魏男惡行才曝光。

法院審理時，魏男認罪並表示願與女同事和解，但實際卻未彌補受害人損失，加上女同事出庭仍痛哭失聲，法官因此判他徒刑7年2月。

案發後，女同事心情紊亂，被性侵的陰影揮之不去，迄今無法正常工作，另向魏男提出工作損失28萬8千元與40萬元精神慰撫金，共計68萬8千元。

法官認為，被害人無法證明因受此案影響，已達無法工作程度，因此工做損失部分求償予以駁回，精神慰撫金部分，考量魏男入監前在夜市賣雜貨，月收入2萬多元，認為判賠30萬元為宜，仍可上訴。