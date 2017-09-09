菜鳥應召女落老千陷阱 一夜被白嫖5次還自付房錢

2017-09-09 10:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕無業在家啃老本的39歲男子林志隆，在網路上假扮女性色情掮客，見面貌姣好且有意下海援交的年輕女性，便藉機招攬搭訕，表示手中有中國豪客願灑鉅資只買一夜春宵，但事後3小時才能拆帳並匯撥款進對方帳戶。林嫌再扮富商前往白嫖和伺機竊盜援交女財物。北市刑大偵五隊逮獲林嫌到案，懷疑他以同手法作案多起，現擴大偵辦中。

台北市刑警大隊偵五隊，日前接獲一名有著模特兒身材和容貌的ＯＬ報案，指稱她在某群組看到一名暱稱「可兒」的女子張貼文章說可媒介性交易的訊息，由於她有資金周轉需求，所以她以「援援」的暱稱向對方表明意願，並開價8萬元。

她表示，對方見過她傳送的相片後，說嫖客為中國有錢的商人，可出10萬元價碼，但價金需性交易完成後3小時內才會匯入小姐帳戶內。她見「可兒」如此爽快，誤以為遇到恩客，連忙答應。

警方表示，「援援」在6月20日下午4時許，依指示駕車前往新北市新莊某汽車旅館，先行墊付房間錢2380元後，待嫖客林志隆赴約交易，期間雙方相談甚歡，「援援」甚至向對方表示目前在某間私人公司任職，因有資金需求才下海賺錢，兩人持續「奮戰」到翌日上午7時才退房，共計發生5次性關係，「援援」還載林志隆離開汽車旅館。

「援援」以為10萬元可以輕鬆入袋，但事後3小時內根本沒有入帳，她多次打電話向「可兒」催討，也置之不理，對方最後竟語帶威脅對被害人稱：「你是不是在ＸＸ公司任職？」將散布從事性交易的訊息，致被害人心生畏懼，不敢再索討價金。

「援援」本自認倒楣，後來向有相同遭遇的孟姓友人訴苦，並與孟女比對特徵後，都是有牙齒缺一顆的情形，才發現林嫌在今年1月間亦以一人分飾掮客與嫖客的相同手法詐騙孟女，且趁孟女洗澡時，竊走一只蕭邦鑽錶。

北市刑大檢具相關證據前往林嫌位在北市萬華的家中搜索，林父開門獲知警方來意，大聲斥責兒子，且憤怒的向警方告狀，表示兒子自3月起已失業，生活所需都是向家人伸手要錢，經警入內搜索，發現林姓嫖客所持用的通訊軟體內，均是傳播或援交群組，並以女性「鬼鬼」、｢小優｣的暱稱申設帳號，並放置女性照片，意圖以相同手法再度詐騙其他被害人。

全案經警詢後，依涉嫌詐欺及恐嚇等罪，移送台北地檢署偵辦，並呼籲有相同手法遭詐之被害人勇於出面報案。