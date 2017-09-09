追債連開3槍打碎派出所玻璃 惡煞判刑6年2月

2017-09-09 10:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕21歲的歐姓男子，受託向曲姓男子討債，曲男見狀隨即跑進鄰近的板橋警分局沙崙派出所避難，歐男竟仍持槍朝曲男前後開了3槍，均未射到曲男，流彈卻波及到派出所大門玻璃，打碎整片玻璃，新北地院日前依強制未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判歐男徒刑6年2月，併科罰金20萬元，可上訴。

判決指出，去年1月10日晚間7時許，歐男持槍至曲男位於新北市板橋區住處埋伏，見曲男下樓準備上友人座車，隨即掏出手槍朝曲男連開2槍，曲男嚇得拔腿就跑，直衝住處附近的派出所避難，歐男不死心地又朝曲男開了1槍，但未擊中曲男，流彈反打碎派出所大門玻璃，所內值班及備勤員警聞聲，衝出派出所抓人，不到6分鐘就將歐男逮捕到案。

曲男坦承在網路上賭運彩輸了10幾萬元，但並不認識歐男，對方沒跟他講話就朝他開槍；歐男則否認有企圖殺人犯意，表示僅朝曲男腳部開槍，是要他不要跑。

法官認為，歐男如有意致人於死，取對方性命輕而易舉，但依歐男與友人在台北看守所對話「這個月有人來寄錢給我了嗎」、「我不知道」、「那我再回去跟他們講一下」等語，認為歐男應受人指使出面恐嚇曲男，因曲男逃跑情急之下才開槍射擊，難認有殺人未遂犯行，改以強制未遂論刑。