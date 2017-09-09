女助理控性侵57次 向研究所前所長求償200萬敗訴

2017-09-09 09:18

〔記者溫于德／台北報導〕北部一所國立大學研究所前所長，遭女助理丈夫指控強上孕妻達57次之多，求償獲賠40萬，該案上訴二審中；但雙方糾紛未停，女助理否認交往所長並發生性關係，為求清白而遞狀求償200萬元。台北地院認為，女助理無從證明「雙方曾有性行為」、遑論性侵，因而判決敗訴，可上訴。

整體案情牽涉兩個家庭，起因於所長妻子101年在家中使用電腦時驚見丈夫與女助理互傳「躺在床上、「親嘴」等曖昧訊息，提告獲賠10萬；而女助理及其丈夫也對所長提告。法院收案後先就丈夫提告部分做出判決。

該案民事告訴狀指出，所長不顧女方當時有孕仍硬上得逞，事後甚至恐嚇不得揭穿，否則將把醜事爆料女助理家人；所長也被指自恃是「被害人的老闆、老師」，再接連性侵56次，犯案地點則遍及雙北、桃園、新竹與宜蘭等；而所長行為導致孕妻罹患精神病，出生後嬰兒身、心皆有疾病，遭求償200萬。

但法官根據高檢署對被告性侵部分已做出不起訴處分確定，認定其無刑事責任，但互傳曖昧訊息行為已破壞家庭和諧，審酌雙方條件後，今年2月底判賠40萬，現正上訴高院中。

而女助理自認「被」性侵方面，也對所長求償200萬元，衍伸本件訴訟。

女助理說，首次被「硬來」的時間點是101年11月中；當時應所長要求，陪同前往中區某科大開會，但因提早抵達，只能應所長要求、前往汽車旅館等待；豈知進房後是惡夢的開始，除遭強上1次之外，也被要脅不得對外張揚，否則會將醜事公開。

女助理擔心家庭破碎、失業或無法取得相關學分、考取博士班等，選擇委屈隱匿，卻又被硬上56次。

合議庭端詳兩人互傳訊息提及「不知你是不是正要入浴」、「生病了，相思病」與「Im so miss U」等，認定雙方存有「逾越業務關係之特殊情誼」；而原告雖又指，被告生殖器情況與丈夫不同，但法官以「不能排除雙方熟識後聊天得知」為由，否定雙方上床，遑遑論性侵。

合議庭同時審酌相關報告指出，女助理老公的暴行是影響其情緒原因之一，且為原告接生的醫院也回函提到，「新生兒頭（皮）血腫塊...與母親孕期中有無發生性行為無關」，再度認定不具性侵事實，上月底判決駁回。