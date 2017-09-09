馬公惡夜大亂鬥 望安鄉長子、侄遭波及砍傷

馬公觀音亭腳踏車步道旁停車場，昨天深驚傳青少年持刀械鬥，現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

2017-09-09 00:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市民族路燒烤一條街，8日深夜10點06分左右驚傳少年持刀械鬥案，6人受傷分別送醫，望安鄉長許賢德的兒子、姪子也遭波及受傷，警方漏夜派出鑑識小組現場搜查跡證，已掌握特定人士犯案，將傳喚到案說明，以釐清案情。

澎湖縣政府消防局調查，8日晚間10點06分接獲報案，指稱馬公市民族路接近觀音亭腳踏車道旁停車場，有2、30名青少年持西瓜刀及棒球鋁棒鬥毆，還追逐至民族路大馬路上，甚至有傷者躲入炭烤店求救，現場血跡斑斑，有多人受傷。

消防局立即出動3部救護車趕到現場，將4名傷者分送衛生福利部澎湖醫院及三總澎湖分院各收容，另有2人自行到衛澎就醫，傷者分別是衛澎呂姓少年（17歲住菓葉村），左手掌約4公分撕裂傷；杜姓青年（19歲住將軍村），左後背1處約20公分刀傷，左手另有一些大小傷口；三總澎湖分院蔡姓青年（22歲住馬公市），背部約25公分刀傷，左手約15公分刀傷；蔡姓少年（18歲住馬公市）左側背部約5公分割傷。

警方接獲報案後也派員抵達現場，現場停了2部汽車，是傷者所有，其中的白色轎車擋風玻璃被擊碎，現場也遺留斷棒及西瓜刀紙套，一一由鑑識小組採證。

望安鄉前鄉長許龍富說，8日為他的生日，全家人聚餐慶生，一同出遊的孫子輩離席，卻在路上遭到惡煞砍傷，要求警方一定要將涉案嫌疑人繩之於法。