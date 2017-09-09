拳頭硬了！近百消防員暗夜搜救 落水男已上岸吃飽飽

男子跌落八堡圳，自行游上岸，近百名消防隊員不知情，摸黑下到湍急水的著急搜救，白忙一場。（記者顏宏駿翻攝）

2017-09-09 00:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣羅姓男子8日傍晚跌落八堡圳，同事目擊，但未能及時救起，趕緊報案。羅男順流而下，靠著極佳的水性脫困，自行爬上岸，先到朋友家吃飯、看電視、大談自己如何英勇脫困，卻不知道大批消防人員還在找他，直到晚間9點回到家，才知上百名消防隊員還在搜救，他很不好意思，打電話給報案的同事，同事再通知消防隊，「不用找了，人沒事」！

近百名消防隊員忙了一整夜，許多人連晚飯都沒吃，冒著湍急的水流在八堡圳二水至田中一帶來回搜尋，從傍晚6點開始找，一直到晚間9點21分，報案人打電話到二水消防隊，大家才知道，「人早已經上岸了」。

消防隊員慶幸羅男平安上岸，但大夥回到隊部才知道，羅男落水不久就自己爬上岸了，還就近到朋友家，談起自己「如何落水又如何靠著膽識，一路往下游找機會上岸」，講到欲罷不能，也不知消防隊員正在找他！當他吃飽喝足回到家中，卻見家裡空無一人，這下才知，一大票消防隊員還在冒著湍急的圳水，對他「尋尋覓覓」！

羅男覺得很不好意思，打電話給落水時想要救他的同事，這名同事再打電話到二水消防分隊，這時已經晚間9點21分。

二水消防小隊長張錫池說，很慶幸落水者無恙，但二水、田中、溪州的消防隊幾乎全員出動，大家冒著湍急的水流在漆黑的河道上找尋，卻不知落水者早已上岸，同仁知道後，真的臉上「三條線」！

一名參與搜救的消防隊員說，哪有人上了岸，不報平安，卻急著填飽肚子？大家至少白忙2個多小時，實在是很想扁人。