奇獸出沒！ 黑翅鳶、百步蛇都進了消防隊

2017-09-08 23:58

〔記者黃文瑜／台南報導〕消防隊除了打火、協助救護外，經常也有捕蜂、捉蛇為民服務的勤務，還有民眾因不知如何處理撿到的「珍禽異獸」就送到消防隊，善化消防隊一連2天勤務有民眾撿到保育類的黑翅鳶與百步蛇暫住消防隊，最後都交由農業局野放和安置。

善化消防隊分隊長吳智超表示，從夏季開始隊上每日平均有三件捕蛇捕蜂勤務，最高1日曾有10幾件，大部分抓到無毒的蛇會到人煙稀少的地方野放，毒蛇則會請農業局人員前來處理，連續2天有民眾抓保育類動物到消防隊，先是提水桶裝了一隻像鴿子一樣大的黑翅鳶，今天又有民眾在漁塭發現一條約莫120公分長的百步蛇，便用布袋裝到消防隊。「幸好民眾抓到百步蛇，否則傷人不堪設想。」台南上一次抓到百步蛇，是3年前在楠西捕獲，因百步蛇主要活動地點不在台南，因此醫院內不一定有血清。

嘉大生物資源系副教授許富雄指出，黑翅鳶屬於鷹科，是飛行力強的猛禽，分部可從中國廣西東南亞一帶，2000年在嘉義鰲谷有首次的繁殖紀錄，也正式被登錄為台灣本島的留鳥，並且繁殖數量逐年增加，近年在台灣西半部都能見到牠們的蹤影，是二級保育類動物。

而百步蛇生活的環境偏向較熱地區海拔較高區，丘陵、山區等林地，許富雄說，百步蛇主要的棲地在台灣東南部林地，在平地漁塭出現非常罕見。他解釋，動物有一定的地理活動範圍，通常動物個體超出地理範圍的移動，推測可能原因是個體遭受攻擊為了躲避生命受到威脅，另外就是人為飼養脫逃，才會讓動物出現在意想不到的地方。