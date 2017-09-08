勒殺劈腿女友又棄屍 65歲男判囚17年

2017-09-08 23:26

〔記者王捷／台南報導〕台南市去年發生一起情殺棄屍案，當時64歲的梁文約與47歲的按摩店小姐魏敏樺交往，梁不滿魏移情別戀，趁旅遊時在車上勒殺女友，任屍體僵硬，頭套垃圾袋，載200公里到台南棄屍。上個月台南地院判決，梁文約依殺人罪，處14年10月徒刑，又犯遺棄屍體罪，處2年5月徒刑，將執行17年徒刑，全案可以上訴。

梁文約與死者魏敏華疑在按摩店認識，兩人相差17歲，103年梁文約外遇，與魏敏華交往期間一直有給生活費，但魏敏華疑似劈腿，成為這起情殺案的導火線。

判決書指出，這件命案發生在去年12月21日，梁文約與魏敏華約好北投的溫泉旅館過夜泡溫泉，返回台南途中，兩人又因感情問題起口角，梁男為安撫魏女，將抗焦慮鎮定藥物偷偷放進她的果汁裡，在關西休息站趁魏女睡著時偷看她的手機，發現魏女與異性友人出遊照片，一時妒火中燒，下手勒斃魏女。

魏女死狀悽慘，梁男用塑膠袋套住屍體頭部，放在副駕駛座上，陪她一路開了200公里回到台南，最後棄屍安南區。警方依據魏女身上的一張量販店會員卡查出身分，循線逮捕梁男。

判決書指出，一審時律師替梁男辯護，依據刑法第59條規定，「犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑」但法官認為，無法引起一般同情，加上梁男並未與死者家屬和解，因此不同意減刑，依殺人、棄屍罪併處14年徒刑。