太電案審理期間法院沒境管 定讞前繆竹怡已離境

2017-09-08 21:54

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕太平洋電線電纜公司遭掏空200億元案，最高法院8月底審結，包括太電前副總兼財務長胡洪九、前董事長孫道存、副董事長繆竹怡等人，分別被判刑3年至14年6月不等；然而，法院審理期間，竟未對繆竹怡限制出境，以致繆竹怡在本案判決確定之前，已買機票「合法」搭機離境。

北檢今表示，該確保執行的被告都有確保，也有指派檢察事務官通知，但如果被告是在檢方被通知啟動防逃機制之前，就已先行離境，那檢方也無能為力。

太電案纏訟13年，合議庭支持高等法院見解，認定胡洪九一手策劃將太電海外資產侵占入己、債留太電；孫道存、繆竹怡等人配合隱瞞董事會相關不法，胡洪九被判刑14年6月、併科罰金10億元；孫道存判刑3年；繆竹怡判4年4月。

除胡洪九、孫道存、繆竹怡之外，接任孫道存太電董事長職務的仝清筠，依侵占等罪判刑1年6月，另涉偽造文書罪判刑5月，得易科罰金；仝的秘書黃靜琳判刑9月，可易科罰金；皆獲定讞。

負責執行的北檢在本案判決定讞後，接獲最高檢察署通知，立即啟動防逃機制，並指派檢察事務官聯繫相關被告，同時監控胡、孫等人，但唯有繆竹怡的行蹤不明。

關於民事賠償部分，台北地院2012年判孫道存、胡洪九須連帶賠償港幣1.84億元（約新台幣7億多元），胡洪九另要賠償3億200多萬美元（約新台幣91億元），若加上法官認定從2005年起加計年息以5％計算，利息累積至今超過港幣1億元、美金1.6億元，估計孫、胡兩人須賠償新台幣150億元以上，創下我國掏空案最高賠償金額紀錄，目前由高院審理中。