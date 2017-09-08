9/8 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出3注

2017-09-08 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月8日）開獎的第106000076期大樂透，頭獎摃龜；第106000215期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，3注均由台中市南區工學里工學路143號1樓的「工學彩券行」 開出。

第106000076期大樂透中獎號碼為：「08、13、15、19、29、42，特別號：25。」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得169萬8182元；參獎共34注獲得，每注可得4萬2665元；肆獎共105注獲得，每注可得8881元；伍獎共1705注獲得，每注可得2000元；陸獎共2395注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2220注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1850注獲得，每注可得400元。

第106000076期49樂合彩中獎號碼為「08、13、15、19、29、42」，四合共16注中獎，每注可得獎金20萬；三合共186注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5091注中獎，每注可得1250元。

第106000215期今彩539中獎號碼為「05、10、15、33、36」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共181注獲得，每注可得2萬元；參獎共5901注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7293注獲得，每注可獲得50元。

第106000215期39樂合彩中獎號碼為「05、10、15、33、36」，四合1注中獎，可得獎金21萬2500元；三合共115注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4677注中獎，每注可得1125元。

第106000215期3星彩中獎號碼為「090」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000215期4星彩中獎號碼為「5453」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。