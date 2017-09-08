不知違停致車禍 開走車被當肇逃....法官打臉警方

2017-09-08 20:03

〔記者王駿杰／新竹報導〕王姓男子去年將車違停在新竹市金山街紅線，18分鐘後取車駛離，渾然不知停車期間一旁曾發生車禍，警方視他為「肇事逃逸」嫌疑人，王男被開單、吊扣汽車牌照1個月，他不滿提出申訴。法官認為，車禍當下，王男不在車上，不構成駕駛行為，事後開車駛離也不構成肇逃刑責，判罰單撤銷。警方調查不嚴謹，慘遭嚴重打臉。

王男主張，他去年11月將轎車停放在金山十街、金山忠街口，18分鐘後取車駛離，並未察覺任何交通事故，現場也未留下粉筆或紙條等相關訊息，警方雖在事後發函通知他到案說明，但他的通訊處並未收到任何通知單據。

王男說，他直到2個月後才收到郵局通知有罰單未領，向警方提出交通違規案件陳述單，指對整個案情毫不知情，警方卻以「郵局有通知，已將文件寄存當地郵局」為由，判定無故未到案說明，將他視為「肇事逃逸」嫌疑人。

警方則說，王男車輛因「紅線違停」造成交通事故，他在事發後旋即駛離，警方發函通知他，得在限定日期到案說明，書函寄送到王男戶籍地址，經由政機關兩次投遞都未成功。

警方認為，王男既未依規定辦理住址變更異動，也沒向監理機關陳報居住地址或就業處所，警方根本搞不清楚他到底住哪，只能依照王男登記的地址將相關通知文件送達，王男未於指定日期到場說明，顯然有故意過失。

而法官調閱相關法令，無論是肇事逃逸或肇事後無故不到場說明，都要以「汽車駕駛人駕駛汽車肇事」為法源依據前提。

法官認為，交通事故發生時，王男並未駕駛轎車，僅將車停置在路旁，即使違規停車，也不能認定他事後將車駛離的行為屬「肇事逃逸」。

另外，王男與警方雖因到案說明通知書函有無確實送達產生爭執，但有鑑於王男本身違停的行為不能認定是駕駛，因此函文究竟有無送達，也不影響本案，警方用法有違誤，判原處分撤銷。