偷土地公廟龍頭拐杖 慣竊瞎掰：土地公同意

2017-09-08 19:47

〔記者林嘉東／新北報導〕楊姓慣竊竟連土地公廟龍頭拐杖也偷，遇警盤查，胡謅是經擲筊獲得土地公同意才拿，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

新北市瑞芳警分局九份派出所警員王伯晉日前執行防竊守望勤務時，發現一名男子打赤膊，手持龍頭拐杖，神情怪異。他上前盤查，懷疑男子偷附近土地公廟的龍頭拐杖。

警方一查，發現男子是50歲有多項毒品與竊盜前科的楊男，立即通報派出所到場支援。

楊男被警方帶回土地公廟時，竟胡扯龍頭拐杖是經過擲筊，土地公同意才帶走的，身上還有供奉土地公的茶杯等物，將依竊盜罪嫌移送法辦。