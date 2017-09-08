夭壽！友人吸毒過量身亡 他趁機偷錢還裝袋棄屍

2017-09-08 19:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕44歲李姓男子前年9月被發現裝在黑色垃圾袋內，陳屍租屋處，還滲入屍水，家屬懷疑是謀財害命。檢警抽絲剝繭調查發現，李男的46歲邵姓友人涉嫌重大，邵男則供稱，李男吸毒過量死亡，他怕被發現才用垃圾袋裹屍，並趁機竊走李男財物，新北地檢署今天依遺棄致死、竊盜罪嫌將他起訴。

前年9月11日，李男胞兄多天聯繫不上弟弟，聯絡房東開門，不料卻發現李男已死，屍體被裝入黑色塑膠袋內，以膠帶綑綁。檢警深入追查緝凶，發現有吸毒習慣的邵男，前年9月6日深夜曾到李男住處一起吸毒，未料，李男施打過量海洛因陷入昏迷，邵男竟一時起了貪念，怕李男突然醒來，因此將李男雙手綑綁，再趁機偷走屋內2萬元、金項鍊和戒指。

之後邵男還持李男提款卡到銀行領錢，凌晨返回李男板橋住處時，發現李男已經死亡，邵男擔心東窗事發，隔天上午到五金行買膠帶、手套等物，將李男屍體用塑膠袋包裹起來放在床上，並將李男證件、包裹屍體的塑膠手套棄置路邊，還把李男的車開到他處，掩飾犯行。警方循監視器找到邵男時，邵男在拘留室還企圖自殺，寫下「媽、女兒、老婆，我對不起妳」的遺書。

庭訊時，邵男說，李男因吸毒而死，不是他殺的，他因為會害怕，也不敢去報案，所以才用塑膠袋裝屍體。

法醫解剖鑑定報告指出，李男因濫用毒品，引發中毒性休克死亡，研判死亡方式可能是「意外」；台大醫院鑑定報告則指死因是「窒息死。其他與死因相關情況：濫用海洛因和安非他命等藥物」，因急性中毒亦會發生窒息，加上李男頸部無勒痕或創傷，室內也無監視器，無證據證明昏迷中的李男，是因被塑膠袋套頭而窒息死亡，認定李男涉犯強盜殺人罪嫌罪證不足。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆