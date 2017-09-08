毛毛的！女子鬼月山區走失 受困一夜如「捉迷藏」

女子獨自上山卻迷路，惟向警方通報時的方向是往左走，但警方調查後卻發現女子是往右走，讓整起山搜有如捉迷藏。（記者劉濱銓攝）

2017-09-08 19:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕鬼月「捉迷藏」？本月6日來自高雄的44歲吳姓女子，隻身搭車前往南投縣水里鄉郊區佛寺拜拜，不料傍晚卻迷路還扭傷腳踝，警、消接獲女子報案隨即上山，但搜救一晚都無所獲，隔天吳女竟自行下山，直說是佛祖保佑才救了她；惟警消調閱路口監視影像，卻與吳女通報的入山方向完全相反，導致山搜猶如「捉迷藏」，所幸吳女送醫後無大礙，僅是虛驚一場。

警、消表示，吳女通報時，聲稱在入山的岔路是往左行，但出動20、30名警義消搜山都找不到，之後調閱監視器畫面，才知道吳女根本是向右行，但後來轉移搜尋區，甚至派員騎車鳴笛、呼叫也都無果，而與其聯繫時，吳女也無法配合說出相對位置，才讓山搜猶如「捉迷藏」。

吳女下山後，自述是受到師父召喚才來，雖然在山上受困捱了一夜，最後是一直唸阿彌陀佛才化險為夷，待援過程則有發現人員騎車鳴笛，但因不知道就是搜救人員，才沒做出反應。

對此卻有義消相當不解，直說女子對外求援內容反覆，似乎是在玩捉迷藏，而當地就只是座淺山，怎料出動20、30人就是找不到，尤其還發生在農曆7月期間，不免讓人心裡發毛，所幸只是虛驚一場，人員平安就好。