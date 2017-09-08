新北市勞工局色科長 圖利工會被招待大飯店

2017-09-08 17:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市勞工局勞工組織科張姓科長，在電梯對女職員襲臀性騷擾，一審無罪，二審逆轉改判拘役20日，現又爆出他涉嫌圖利新北市總工會，護航工會詐領勞工局25萬元補助款，工會感謝包庇，提供飯店海景房讓張男夫婦入住，新北地檢署今依貪污、詐欺、偽造文書等罪嫌起訴張男及工會林姓理事長、張姓總幹事。張男去年7月已離職。

起訴指出，新北市總工會向勞工局申請補助102年10月30日、31日舉辦的「工會領導幹部教育研習會」及「工會法令宣導教育研習會」，2場勞工教育訓練課程15萬及10萬元補助款，但工會實際僅於同年10月30日於工會會議室舉辦2小時課程，結束後就旅遊入住淡水福容大飯店，31日完全沒上課。

依規定每日課程未滿150分鐘，就不在該計畫補助之列，工會研習會參加人數也僅有2、30人，不符補助參加人數標準，同一計畫不得重複申請補助，張男幫工會授課不到1小時，卻領4小時講師費3200元，明知工會提出偽造會員簽到文件等相關資料，還核准通過25萬元補助款，工會為感謝張男，提供價值1萬5800元的福容大飯店海景雙人房讓張男夫婦入住，事後遭人檢舉才曝光。

張男到案後坦承圖利、否認收賄，辯稱飯店自己付錢入住的；工會林姓理事長、張姓總幹事承認詐欺否認行賄。