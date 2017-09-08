深夜鬥毆被諷「台中日常」 警強調偶發案件

2017-09-08 16:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市又見深夜鬥毆事件，位於北區的超級巨星KTV，今天（8日）清晨4時許，發生酒客口角鬥毆事端，還被路人拍下並嘲諷為「台中日常」，對此，中市警局二分局文正派出所所長李國彰指出，警察第一時間抵現場，帶2人依違反社會秩序維護法法辦，本案是偶發案件，單純酒客口角互毆，員警迅速抵達現場壓制，不能因單一個案而抹滅全體警察同仁的努力。

上述鬥毆場面，被路人用手機拍下，上傳到臉書「黑色豪門企業」，影片可聽到一名女子說「好危險喔！」一名男子回答「台中日常」，嘲諷意味十足，畫面則顯示至少兩人正怒罵鬥毆，雙方朋友忙著勸架。

轄區派出所文正所所長李國彰指出，鬥毆兩人分別是27歲邱姓男子與26歲沈姓男子，兩人都自稱是「自由業」，這兩人在包廂唱歌喝酒時就起爭執，爭執的原因不明，但並未在包廂內動手，直到步出KTV後才互罵，進一步互毆。

李國彰強調，雙方並未互告傷害罪，警方依社會秩序維護法第87條法辦，互相鬥毆者可處3日拘留或1萬8000元以下罰鍰，另外，本案是偶發性案件，單純酒客酒後口角，進而發生互毆，警方迅速抵達現場壓制，且警方深夜時段也在案發地編排巡邏及守望勤務，加強勤務作為，已營造良好治安環境，不能因單一個案而抹滅全體警察的努力，也期望市民多給予支持及鼓勵。

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