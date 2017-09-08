台中港曳引車司機偷同業8000元 栽在菜鳥女警手上

2017-09-08 16:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區李姓曳引車司機放在車內的8000元孩子註冊費遭竊，台中港警局21歲甜美女警賴真妮調閱管制站週遭監視器、行車紀錄器，細心比對，查出是尾隨其後的另一名曳引車劉姓司機涉案，將他依偷竊罪嫌送辦。賴真妮資歷尚淺，細心破案立功，雖然8000元暫時無法取回，李姓司機仍相當感激。

6日午後，在台中港區服務的李姓司機赫然發現，放在曳引車座位上的皮夾不翼而飛，裡面有準備要給孩子繳的新學期學費，他憂愁萬分，不知如何跟妻子交代，立刻到台中港警局北突堤中隊報案，資深警員洪啟倫帶著去年剛從警校畢業的賴真妮，初步研判，皮夾是在李男駕車行經管制站時，離開曳引車進行打單作業的短短數分鐘失竊。

賴真妮與洪啟倫分工啟動偵查，賴真妮展現細膩心思，仔細比對、分析行車紀錄器畫面，查得另一名曳引車劉姓司機涉嫌重大。洪、賴二員短時間內通知劉嫌通到案，他辯稱認錯車、開錯門、誤認車上有小孩怕悶壞、腳受傷流血要借衛生紙等，理由連發，最後見員警拿出畫面佐證，才俯首認罪，但8000元已被他花用殆盡。

李男儘管錢暫時無法取回，但至少往後在法庭上有向加害人求償的機會。

警方則提醒民眾，短暫離開車輛時，記得隨手鎖上車門，或貴重物品隨身攜帶，切莫給小偷有趁虛而入的機會。