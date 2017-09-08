新北等8縣市大雨特報 防溺機制Standby

2017-09-08 16:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象局今天下午針對新北市等8縣市發佈大雨特報，新北市板橋、三峽等地降下大雨；由於新北市坪林曾傳出山區暴洪沖走溯溪民眾釀成5死悲劇，新北市災害應變中心、消防局嚴加監控，防溺機巡人員在三峽大豹溪、坪林、烏來南、北勢溪等水域巡邏、警戒，當山區大雨或降雨達30mm時，將啟動防溺機制，強制驅離戲水民眾，避免釀成意外。

中央氣象局同時提醒，警戒區內的民眾應嚴防劇烈降雨、雷擊，造成溪水暴漲，以及山區大量降雨，引發暴洪、坍方、落石或土石流。