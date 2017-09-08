孝子外送飲料碰撞貨車不治 家屬抬棺撒冥紙抗議

2017-09-08 15:14

〔記者張聰秋／彰化、伸港報導〕彰化縣伸港鄉25歲男子侯勝翔，創業開飲料店才半年，不料上個月26日，他騎車外送飲料時發生車禍而喪命，家屬不捨其離世，更不滿涉嫌闖禍的快遞公司曾姓司機與公司，沒有誠意和解，今天，家屬先後到彰化市快遞公司與伸港鄉曾姓司機住宅抬棺、撒冥紙抗議，要求還給死者公道，不要讓他含冤而死。

侯父是嘉義人、媽媽是彰化縣人，侯勝翔從嘉義東石高中畢業後入伍服役，退伍後4年多來，在KTV、工廠工作都不太穩定，直到半年前，侯勝翔希望有自己的事業，於是在媽媽的家鄉彰化縣伸港鄉加盟飲料店，「校長兼敲鐘」，自己顧店還外送，生意好人手不足時，請親人幫忙看店。

侯父說，兒子好不容易才想穩定下來，想要有自己的事業，又因創業初期困難，大小事自己來，結果因外送飲料走上黃泉路，車禍發生後，他們要和肇禍司機和公司調解，但快遞公司人員和肇禍司機都未出面，只由公司法務代表處理，賠償金額還只同意依意外險給付160萬元，「難道1條年輕性命比狗還不如嗎？」

今天上午，侯父家人持白布條、侯勝翔遺照、冥紙、大聲公，還從車內抬出1具棺木，先到彰化市快遞公司再到曾姓司機住家陳情抗議，侯家人到場時，快遞公司彰化營業所還沒開門營業，公司2名幹部接受陳情，他們只說公司已經交付調解處理，仍在調解中，該負的責任會負。

彰化和伸港警方擔心抗議出事，派員到場，所幸未爆發肢體衝突。侯勝翔的親人在侯勝翔的臉書中，怒嗆快遞公司，要業者還侯勝翔公道，「才剛要穩定下來，卻被你們毀了！」年輕人永別世間，創業夢想破碎，令人不勝唏噓。

這起車禍事故發生於今年8月26日上午9點多，侯勝翔騎車外送飲料，行經彰化縣全興工業區的伸港鄉興工路，與曾姓司機駕駛的快遞貨車發生碰撞事故，侯勝翔右前臂骨折、肢體擦傷，吐了一大灘的鮮血，送醫前已無生命跡象，到院後仍傷重不治。

相關影音