賣未上市股海削6億 鼎昌董座重判13年

2017-09-08 15:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕鼎昌國際投資控股有限公司實際負責人楊育昌與其前妻邱雅文、營業處主管等6人，推出「興櫃股票合購方案」、「紅包股」投資方案，對外宣稱保證獲利，違法吸金6億，楊男辯稱是人頭，喊冤是最大受害者，新北地院今依違反銀行法等罪，重判楊男徒刑13年，邱雅文徒刑2年8月，違反證交法部分徒刑5月，得易科罰金15萬元，其餘4主管均獲緩刑，可上訴。

判決指出，105年2月楊男因案入獄，委託前妻邱女接管鼎昌公司，並在獄中主導策劃「興櫃股票合購方案」、「紅包股」等2個投資方案，透過業務人員以一拉一方式對外宣稱，鼎昌公司有特殊管道，能自興櫃公司內部人取得大量興櫃公司股票或未上市股票，投資人購買後，保證股票上市後不論價格漲跌，均不會虧損本金，每張股票至少可獲取1萬元以上利潤。

此外，還推出「紅包股」專案，每單位10萬元，依投資方案內容不同，年息12到24%，直至付不出利息與本金，投資者才驚知受騙，103年6月至105年6月，共計吸金6億320萬6千元。

法院開庭時，楊男矢口否認犯行，辯稱只是名義負責人，自己也投資了7、8千萬元，是最大受害者，邱女則說，楊男入監服刑前未曾在鼎昌工作，後因他請託才偶爾到鼎昌公司看一下，自己從來沒動用過鼎昌半毛錢。

但因核心幹部、業務均指稱楊男是公司實際負責人，主導投資方案，邱女105年4月下旬接下代理董事長，法官因此不採信其等供詞，痛批楊男毫無悔悟之心，吸金不法所得也不願歸還投資人，因此重判他13年。