前鄉代酒醉襲警 30秒內反被KO

2017-09-08 13:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣新城鄉前李姓鄉代今晨3時許搭乘友人車輛，在連闖3個紅燈後，疑似不滿被警方攔下盤查，自副駕駛座下車時，竟藉著酒意推撞員警，隨後還肆意揮拳毆打警員頭部，不料30秒內反被壓制在地；警方目前已依妨礙公務、傷害及毀損罪嫌將李男移送法辦，受傷員警也決定對李男提出傷害及毀損告訴，捍衛警察公權力。

花蓮警分局美崙派出所呂姓及賴姓員警，今晨執行巡邏勤務時，發現前李姓鄉代所乘坐的白色自小客車，自花蓮市中正及中山路口違規紅燈右轉後，還接續在中山及民國路口、中山及林森路口連闖2個紅燈，隨即遭警方趨前盤查。

美崙派出所長劉玉堂說，員警依規定盤查駕駛時，坐在一旁副駕駛座的李男竟隨即下車，全身都是酒氣，忽然出手推撞呂姓員警，並出拳毆打警員的頭部，過程中不斷飆罵三字經，漠視警方公權力，造成呂姓員警身體及頭部多處挫傷。

他指出，一旁賴姓員警見狀後，也隨即上前壓制李嫌，雖遭以腳踹等方式攻擊受傷，並造成衣物破損，但仍在30秒內被現場警力壓制在地，並當場以妨礙公務、傷害、毀損罪現行犯逮捕送辦。

受傷的呂姓及賴姓員警對李男公然攻擊警方的行為深感受辱及害怕，更憤慨警方尊嚴遭到踐踏、藐視公權力，今早已前往醫院驗傷，決定對李男提出傷害及毀損告訴。

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