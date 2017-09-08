「冰雪奇緣艾莎出現了哪位王子要來...」色情美容坊line攬客被抄

2017-09-08 13:58

〔記者黃建華／高雄報導〕新興警分局前金分駐所轄內一家色情美容會館，最近以LINE攬客訊息拉客，店內小姐還穿水手服和客人玩角色扮演，警方獲報前往取締，24歲林姓女子與35歲黃姓男客剛洗完「鴛鴦浴」，全案依違反刑法妨害風化罪嫌將吳姓業者移送高雄地檢署偵辦，至於林女與黃姓男客則依涉違反社會秩序法由分局開單裁處。

警方調查，涉案色情美容會館利用LINE通訊軟體攬客，並在動態訊息暗示：「晚間幸福時刻、滑過看過不要錯過」，令人噴飯的是，業者還借用某電影劇情人物打廣告：「冰雪奇緣艾莎出現了，冷酷酷的冰山美人藏著什麼秘密？哪位白馬王子要來融化她的心」。

警方暗中探訪發現，這家色情美容會館對外並打著「來店消費者贈送一張200元折價劵」手法促銷，吸引男客上門消費，對內則設有小姐「排行榜」拚業績、比人氣。

警方前天持搜索票前往取締時，赫見店內林姓女子（24歲）穿日本女學生水手服和黃姓男客共處一室，黃男稱，與林女剛洗完「鴛鴦浴」後，看到小姐玩角色扮演換上水手服及超短迷你裙一時興起，緊要關頭警察卻衝了進來，直呼倒楣。

對於店內小姐為何換水手服，業者表示，看完動漫展，突發奇想在網路買水手服請小姐角色扮演，想說滿足客人刺激感。

警方說，涉案業者店內雖設置嚴密監控系統，規避警方查緝，但半年內還是遭警方取締2次。全案訊後將吳姓負責人依刑法妨害風化罪嫌送辦。林女與黃姓男客則依涉違反社會秩序法由分局開單裁處。