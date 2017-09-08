神像失而復得 偷的跟被偷的都說是關公顯靈指示

2017-09-08 13:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區阮姓男子把珍藏20年的關公神像放在屋外淋雨，想藉著雨水吸取天地精華，卻被拾荒的葉姓婦人撿回家供奉，警方登門時，她嚇得趕緊把神像歸還，還祈求關二爺不要怪罪，她還強調自己取走神像，是關公冥冥中的指示，有趣的是，警方把神像歸還給阮男時，他也高興地說，「果然是關公吸取日月精華顯靈了！」

中市警局第三分局立德派出所是在上月22日接獲報案，阮男於當天上午7時許，趁著下雨時，把收藏已有20年之久的青銅關公神像，放在住家門前淋雨，認為藉由雨淋可以吸取天地自然精華，增加神像的靈性，不料，雨停後欲將關公神像收回時，卻發現已被竊走。阮男強調，這尊神像收藏已有20餘年，又是摯友贈送的珍寶，長年供養著，視為無價之寶，急忙向警方報案。

警方調閱監視器，發現是1名著淺色長褲上衣、戴斗笠、推著推車的婦人取走，並循線得知，這名婦人每日同一時間都會經過同一地點，警方很快找到人。

葉姓婦人（66歲）說，她平日以撿拾回收物維生，案發當天經過東區大公街，發現關公神像被放置在馬路旁，不忍神像淋雨，又見四下無人，認為是關公冥冥之中的指示，決定將神像帶回家供奉，當警察找上她時，自己也嚇了一跳，立即將神像歸還，並祈求關老爺不要怪罪。

警方將神像歸還阮男，阮男高興的說，原以為神像就此石沉大海，卻能失而復得，果然是關公吸取日月精華顯靈了，讓警方迅速破案順利找回神像，全案於今天依竊盜罪嫌函送法辦。