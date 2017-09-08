獨家》連標語都抄！彰化消防局文宣讓新北氣炸了

2017-09-08 12:26

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局預防科為了暑期推出的夏令營活動，特製全國首創背包秒變防災頭套宣導品，送給學童使用。彰化縣消防局找到同家廠商製作宣導品，沒想到拷貝原創標語，連全國首創的文字也一併引用，引起新北市消防基層不滿。彰化縣消防局表示，文宣內容是由廠商提供，沒想到會造成誤會，將請廠商出示文件佐證，已先將文宣撤下。

「扯到爆！使用相同的宣導品就算了，居然連原創標語都到用」新北市消防局一名王姓隊員指出，當初設計該頭套時，是承辦人員絞盡腦汁，想出防災頭套結合背包的方式，搭上消防局吉祥物「犀牛」圖騰，對外招標，請廠商製作1500個，要送給參加夏令營的小朋友，印象中6月中頭套就完成了，當時真的是全國首創。

王員還說，宣導品獲得彰化縣消防局青睞，來電表示想要做類似的宣導品，承辦科室也大方地介紹廠商給他們，最後卻做出相同宣導品；這倒是沒關係，扯的是，連承辦單位擠破頭想出來的獨創標語都抄襲，根本就是瓢竊智慧財產，泱泱大局怎麼會做出這種沒水準的事情，令人最氣憤的是，居然還敢打出全國首創，感覺新北市消防局的首創的防災頭套反成山寨版？

新北市消防局預防科承辦人員指出，當時設定的是評選標，要求廠商必須在宣導品上，印有犀牛圖樣，最重要的是防災頭套可以變成背包，最後選出最合適廠商的製作、發送；其實不會生氣心血被拿到彰化縣消防局使用，畢竟消防宣導的重點不是宣導品，而是民眾將宣導內容記到心裡，而自家的吉祥物犀牛跑到彰化縣宣導，也是一種殊榮，但是標語也被拿去使用，看了有點怪怪的。

據悉，新北市舉辦的14場夏令營，承辦科員連休假都到場盯哨，差點引發家庭革命，結果卻被其他縣市直接挪用，才引起同事，甚至長官不滿；有許多新北市消防局同仁，直接到彰化縣消防局臉書留言，表達心中的怒火。

新北市消防局則表示，宣導品設計屬於公共財，希望使用單位尊重同仁的心血，能達到宣導效果，其實才是最重要的。

彰化縣消防局指出，背包確實是該廠商全國首創製作，專利及版權應屬於廠商所有，沒有抄襲問題，可能是文字解釋上造成誤會，目前已請廠商提出相關資訊佐證，將會po文澄清整個過程，還局清白。