3年前硬上小女朋友 雖獲原諒仍被判4年

2017-09-08 12:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名22歲張姓男子，3年前與當時13歲的小女友在某國小的殘障廁所扮「四腳獸」，少女被脫掉褲子反悔，拒絕發生性關係，張男仍硬上，事後向少女道歉，未料，張男另一前女友懷孕，張男與前女友復合，小女友則另交新歡，但被問出「初夜」被張男在廁所破處，小女友的父親輾轉得知，憤而對張男提告，高雄地院審理時，已16歲的少女雖表示「原諒張男，不追究」，但法官仍依對未滿14歲少女強制性交罪，判張男有期徒刑4年。

判決指出，22歲張姓男子3年前（103年）與當時年僅13歲的少女小芳（化名）為男女朋友。同年8月12日或13日約晚間6時許，張男騎乘機車搭載小芳前往「王公國小」，在 1樓殘障廁所內，小芳雖一度同意與發生性行為並與其親吻或擁抱，但張男脫下小芳之長褲及內褲後，小芳反悔拒絕，張男仍將小芳推至牆邊、阻止將褲子穿上，強行發生性關係，嗣因小芳極力掙扎而掙脫逃出。

事後張男曾為此事在王姓友人家向受害少女道歉，此事因此不了了之。未料，張男後來因另一前女友發現懷孕而復合，兩人並結婚，先後產下2子。而少女小芳則亦另交男友，但被問出先前曾與張男交往並遭性侵奪去初夜，小芳父親輾轉得知，遂報案對張男提告。

高雄地院審理時，張男否認性侵小芳，只承認親吻和擁抱，並認為是因後來與前女友復合，對方不滿才提告。但小芳則表示，自己當初會說出此事，是心情上的抒發，無意追究張男，並表示自己現在與男友育有一子，感情穩定，願原諒張男。但合議庭仍將張男依對未滿14歲少女強制性交，判刑4年。可上訴。