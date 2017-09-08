誤會大了！ 暖男抱失溫幼鳥助回溫 拍照上傳惹官司

2017-09-08 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓男子在新北市烏來山區進行生態觀察時，發現有羽毛未發育完全的褐林鶚幼雛，遭樹枝纏繞動彈不得，他好心救幼雛脫困後，將幼雛抱在懷裡拍照留念，並將照片上傳臉書，未料竟被檢舉涉嫌虐鳥，吃上違反野生動物保育法官司；台北地檢署調查，陳男發現幼雛失溫，才將其抱在懷裡幫助回溫，認定罪證不足，將他不起訴。

褐林鴞是貓頭鷹家族中，體型第二大的貓頭鷹，外觀上頭至背部是深褐色，胸部至腹部則是淡褐色，密布細深色的橫斑；棲息地除了台灣之外，也分布於喜馬拉雅山脈、中國、海南島、泰國等東南亞地區，主要棲息位於海拔900至2600公尺；台灣首次發現褐林鶚的時間是在1858年，現已被行政院農業委員會公告為保育類野生動物。

陳男97年4月至5月間，到烏來山區進行生態觀察時，解救1隻被纏繞樹枝困住的褐林鶚幼雛，對鳥類頗有研究的他，發現幼雛體溫明顯低於他的手掌溫度，直覺可能因下雨及長時間受困，出現失溫反應，便將幼雛環抱在懷中，幫助其體溫回溫；陳男此時還順手拍下其環抱褐林鶚幼雛的照片留念。

102年間，陳男將他環抱褐林鶚幼雛的照片上傳臉書，愛鳥人士發現後，誤以為他騷擾幼雛而提出檢舉，陳男因此吃上違反野生動物保育法官司；陳男應訊時否認虐鳥，強調他發現幼雛失溫，才將幼雛環抱在懷裡，幫助其回溫。

為釐清陳男所述情節是否合理，檢方另傳喚台灣猛禽研究會救傷站的王姓獸醫師作證，獸醫師證稱人類核心體溫是37度，但手的表面溫度較低，若以手觸碰鳥類發覺鳥類體溫較手溫還低，即表示該隻鳥類失溫狀況嚴重，在深山野嶺中，以人類的體溫協助失溫動物回溫，是可以接受的。

檢方比對獸醫師證述及陳男的說詞後，採信陳男稱以其體溫幫助幼雛回溫等說詞，認定陳男沒有破壞保育類野生動物褐林鶚棲息，或危害褐林鶚正常活動的事實，所以將陳男不起訴。