神仙水分裝工廠藏民宅 傳異味、出入雜引注意

2017-09-08 11:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉一處巷內經常傳異味，且常有不同車輛進出頻繁，民眾懷疑是製毒工廠而報警，警方鎖定毒品慣犯徐姓男子埋伏跟監，7日一舉攻堅，果然在屋內和車上查獲俗稱「神仙水」的二級毒品液態GHB 1300公克等毒品和分裝工具，訊後將徐嫌依毒品罪嫌移送法辦，並持續向上追查。

竹北警分局表示，新工派出所所長張傑凱、巡佐李政澍，4日接獲民眾舉報後，偵查隊與新工所組成專案小組，通報新竹地檢署檢察官指揮偵辦，經過濾轄內治安顧慮人口後，鎖定毒品前科犯27歲徐姓男子涉嫌重大。

警方表示，經多日埋伏，7日下午4點許發現徐嫌正要進入屋內，立即實施攻堅，徐嫌見大量警力擁上無處可逃，坦承不諱，並帶同警方在其屋內，查獲含有安非他命殘渣的夾鏈袋、分裝毒品的封膜機、電子磅秤、安非他命玻璃吸食器。

警方說，另在租賃車輛上，起獲安非他命1.9公克、K他命36公克、液態GHB兩瓶共1300公克、分裝用玻璃瓶、塑膠袋、封膜機等證物，立即通報警察局鑑識科、刑大到場採證，初步認定為毒品分裝工廠。

警方表示，GHB俗稱G水、神仙水或液態快樂丸，是一種無色、無嗅、無味液體，也有白色粉末、藥片、和膠囊等劑型，目前為毒品危害防制條例列管第二級毒品，使用後會立即昏迷及產生記憶喪失等症狀，也因此常被不法份子用作約會強暴藥。

警方呼籲民眾不要任意食用陌生人給的食品及飲料，以免受害；另若發現住家附近有上述可疑情事，疑似為製毒工廠時，請立即撥打110通報警方查證。

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