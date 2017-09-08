誆紅外線專利吸金7000萬 東信黃文賢被訴

2017-09-08 11:17

〔記者謝君臨／台北報導〕曾涉及多起經濟犯罪的通緝犯黃文賢，於潛逃期間改名「黃甫發」掩飾身分，成立東信國際有機公司，對外宣稱東信擁有「紅外線多層次動盪波活化石」獨家專利技術，可改良土壤，處理生物性廢棄物，前景看好，未來將上市、上櫃，藉此販賣東信未上市股票，吸金逾7000萬元；台北地檢署今依違反證券交易法等罪起訴黃文賢等5人。

被起訴的5人中，除了黃文賢，還包括黃的同居女友牛素琴、股東劉孟翰、人頭陳秀蓮，以及執行長朱冠亦。

檢方調查，黃文賢因陸續捲入松柏、鑫欣公司吸金案，以及揚崴公司違反證交法案，自96年起遭新北地檢署等4個司法機關通緝，黃改名逃亡8年後，104年被警方拘提到案，現於台北監獄服刑。

檢調追查，黃逃亡期間仍惡性不改，99年6月於北市松江路成立東信國際有機公司，透過劉孟翰集資，再找人頭陳秀蓮掛名董事長，自己出任總經理，為東信實際負責人，同居女友牛素琴則擔任會計，負責管帳及處理公司財務。

100年7月起，黃對外宣稱東信擁有「紅外線多層次動盪波活化石」獨家專利技術，可改良土壤，處理生物性廢棄物，前景看好，且股票日後將上市、上櫃，誘使95位投資人，以每股50～120元價格，購買逾千張東信未上市股票，不法獲利超過7000萬元。

檢調發現，有投資人掏錢購買股票4年，卻只拿到股條，沒拿到股票、股利而起疑，追查黃文賢底細後才發現他是通緝犯，且公司連年虧錢，黃還吹噓賺錢，始知受騙，104年憤而向檢調檢舉。