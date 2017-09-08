生意好卻無利潤 才抓出「大老鼠」侵占6千多萬

2017-09-08 11:11

［記者楊政郡／台中報導］哈拉網通公司內部出現「大老鼠」！42歲童姓女員工，100年間取得可修改公司會計系統的帳號及密碼，7年來進入會計系統竄改帳目，侵占公司貨款達6711萬餘元，該公司這幾年生意佳卻不見利潤，一度增資2000萬仍石沉大海，後來拿出紙本以人工清查才抓出此案，檢方發現童女生活闊綽、年年招待親友出國，查扣現金約300萬元及她名下兩筆土地、一筆房產，依業務侵占罪起訴。

起訴書指出，童女是哈拉網通電訊公司員工，負責與各大網路購物網站廠商接洽，處理手機商品出貨事宜，100年間某主管交代她登打資料，而有機會得知進入該公司會計系統之帳號與密碼，她心懷不軌，把帳號及密碼記下。100年2月起私自進入竄改會計記錄，她手法很簡單，例如每支手機出售單價1萬，改為1000元，而出售數量1000支，改為1萬支，如此一來總數不變，卻多出9000支手機的貨款，客戶將貨款匯進來或存入，她侵占入己。

一開始為了要讓客戶把貨款匯入或存入她指定的私人帳戶（非哈啦網通公司帳戶），慢慢遊說客戶，一開始只有一家晟立公司伍姓經理願意配合，後面幾年其他公司，也願依童女指示將貨款匯入童女私人帳戶及指定帳戶。

這幾年該公司生意不差，卻不見利潤，還一度增資2000萬仍賠光，今年7月董事長決定清查，拿出多年來存擋的交易紙本明細，以人工一一清查核對，查出童女涉嫌從100年侵占66萬餘元、101年侵占60萬餘元、102年侵占1029萬餘元、103年侵占1343萬餘元、104年侵占970萬餘元、105年侵占1757萬餘元、106年侵占1483萬餘元，總計6711萬餘元。

童女坦承犯行，檢察官陳信郎查出她這幾年購入不動產、還債、還年年招待親友出國旅遊多次，每月信用卡費30、40萬元，生活奢侈。目前查扣她帳戶現金302萬餘元及兩筆土地、一筆房產。