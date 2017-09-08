高市刑警破門攻堅 一窩毒蟲全GG了

2017-09-08 10:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大偵三隊今宣布瓦解以綽號「寶哥」為首的一處毒窟，警方會同小港、前鎮警分局及保大特勤中隊，於小港區一處民宅破門攻堅，柳姓等5男1女涉案嫌犯在屋內抱頭鼠竄，屋內起獲安毒、吸食器與改造槍械半成品、子彈、火藥等違禁品，一窩毒蟲全被帶回，依槍砲、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

高市刑大偵三隊8分隊指出，日前獲報綽號「寶哥」的藥頭吸收小弟共組販毒集團，於高雄地區販賣第二級毒品安非他命，經警方循線追查，發現柳姓主嫌（48歲）等人確有販賣毒品予他人，並藏身於小港地區，經與小港分局小港所、前鎮分局共組專案小組，報請雄檢檢察官楊瀚濤指揮偵辦。

專案小組於週三（6日）持拘票、搜索票，在小港、前鎮區同步搜索，警方破門攻堅時，柳姓主嫌還企圖掩護同夥逃走，不斷大喊「不要撞了，我開門！我開門！」虛以委蛇，但警方早已於後門布署警力，前後包抄，屋內正在施用毒品、改裝槍械的藥頭、通緝犯四處逃竄，仍被警方一網成擒。

警方搜索現場時，見客廳散落毒品、彈夾等不法證物。落網嫌犯供稱，警方攻堅時，屋內4名同夥正在施用安非他命，聽到警方找上門，才會慌慌張張一窩蜂逃竄。

警方共緝獲主嫌綽號「寶哥」的柳姓主嫌、劉姓毒品通緝犯（27歲）、藥腳陳女（27歲，毒品通緝）、江男（25歲，竊盜通緝）、蔡男（26歲）、余男（27歲）等人到案，起獲安非他命（毛重18.4公克）、毒品吸食器、電子磅秤、手機、分裝空夾鏈袋、槍枝半成品、改造子彈、火藥等證物，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例，移送高雄地檢署偵辦。

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