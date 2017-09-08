屏東套房內藏地下兵工廠 高雄警跨區破獲

2017-09-08 09:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕35歲王姓男子聲稱因傷害案糾紛，擔心對方報復，所以學習改造槍枝技術，持槍彈防身，屏東住處猶如地下工廠；高雄警方獲報後跨區查緝，搜出3把短槍、1把霰彈槍、153發子彈及少量安非他命毒品，將他移送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，經過長期監控，專案小組於6日傍晚前去搜索；王嫌因傷害案被通緝，平日窩在套房，靠女友賺錢生活，卻從網路購買模型槍、子彈、火藥進行改造，否認販賣，純粹防身用。

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