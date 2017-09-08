豪氣掏「美金」幫女還債 給的原來是假鈔

2017-09-08 09:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕梁姓男子日前借貸女鄰居2萬元新台幣，但約定還款當日，對方卻帶著徐姓友人出面，徐男現場掏出3張百元美金大鈔，還豪氣表示他代為墊還部分債款。結果梁男銀行兌換時，卻被查出是偽鈔，反而吃上官司，警方目前正追查徐男身份和行蹤。

保安警察第七總隊第一大隊，4日在台灣銀行台中分行營業廳擔服勤務時接獲行員通知，指說有名49歲梁姓男子持3張百元大鈔前來兌換，但疑似是偽鈔，警方便上前關心瞭解。

員警徐紫亮與行員核對中，察覺美鈔表面十分平滑、色澤也不自然，且都是新款百元美金大鈔，經再以銀行專用放大鏡檢視，並與美元真鈔核對色澤、防偽設計及質感，差異頗大。

梁男表示，日前他的女鄰居向他借2萬元新台幣，約定10天還款，但8月24日還款當日，鄰居偕同他的徐姓友人前來，徐某表示手中有300元美金，願意幫忙償抵9千元台幣，才因此收到這3張百元美金偽鈔。

梁男表示，這筆錢他一直塞在口袋中，拖了幾天才拿到銀行兌換美元，怎知道這些美鈔全都是假的。

警方表示，這3張百元美鈔為偽造，依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」，將填具「偽（變）造外國幣券截留單」，加蓋「偽（變）造作廢」章後作廢。

至於涉嫌提供偽鈔的徐姓男子，現由台中市第一分局追查對方身分，屆時傳喚到案，並清查有無其他假鈔流入市面。

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