涉嫌夥同作手炒作股票 汽車零件大廠昭輝負責人聲押

2017-09-08 01:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內知名汽車零件製造商、上櫃公司昭輝實業股份有限公司（股票代號1339），58歲負責人林詩芸及57歲董事兼總經理林宜宏夫妻檔，被發現涉嫌夥同股票作手昭輝公司股票，桃園地檢署檢察官昨早指揮桃園市調查處，兵分多路搜索並傳喚林詩芸及甫從中國返台的林宜宏等21人到案。

檢方複訊後，以有勾串共犯或證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見負責人林詩芸，董事兼總經理林宜宏則被諭知100萬元交保，陳姓、顏姓炒股作手分別以30萬元交保。