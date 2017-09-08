殯葬男虐待數月打死女童 重判10年6月

2017-09-08 01:05

〔記者王俊忠／台南報導〕黃女於96年5月帶3歲多的女兒離開嘉義夫家，到台南投靠從事殯葬業的楊姓男子，楊男竟以女童無法自制大小便、未按時吃飯及影響他賺錢等理由長達數個月毆打女童，致女童全身有5成以上傷勢，同年10月下旬，女童在投宿飯店內休克死亡，楊與黃女把女童遺體棄置南山公墓內，直到102年才被檢警查出這件人倫慘案。台南地院依傷害致死、遺棄屍體等罪判楊男10年6個月徒刑。

判決指出，96年5月20日，黃女（涉略誘、過失致人於死、遺棄屍體等罪被判刑2年10月確定）未經丈夫同意，對女兒佯稱要帶她出去玩，逕帶女兒到台南投靠楊男，3人先在安平區的龍成飯店住幾天，接著到中西區金華路三段一處出租套房同居一個月餘，後來又到龍成飯店住。

由於楊男見女童年幼無法控制大小便、未按時吃飯，房間被大小便搞到很臭，會影響他賺不到錢，基於傷害犯意，從在同住的金華路出租套房起，持續以坊間販售的「愛的小手」握柄及覆蓋刺青沒用完的塑膠捲毆打女童身體與頭部長達數個月，致女童全身受有5成以上的瘀傷與頭部外傷。

法官表示，因為楊男重複不斷的虐傷行為，女童在96年10月23日凌晨3點許，於龍成飯店房內因局部顱內出血、橫紋肌溶血症致嗜睡、腎衰竭及代謝性休克死亡。楊男與女童母親發現女童身亡，當天凌晨把女童遺體放進裝金紙用的塑膠袋，開車將女童遺體載到南山公墓、丟棄在市立火葬場後方的南山橋下。

檢方調查，黃女帶女兒離開夫家後，其丈夫向嘉義地方法院訴請離婚，在97年3月底獲判准離婚，台南高分院並裁定黃女丈夫是女童監護人，但黃夫一直遍尋不著小女兒，轉向嘉義警方報案與台南地檢署合力查出這件駭人的虐童棄屍案，南檢在102年6月17日起訴楊男與黃女2人。