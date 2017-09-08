非植物大麻！化學混製「辣大麻」 吸食過量恐喪命

2017-09-08 00:21

〔記者王捷／台南報導〕台南警方日前查獲的三級毒品「辣大麻」，並非天然植物大麻類產品，而是新興化學毒品合成大麻素Synthetic Cannabinoids，俗稱K2、Spicy、Genie（精靈）、Zohai（佐海）、DT。

警方指出，辣大麻是一種使用香料、藥草，混合不同化學物質製成的菸草，使用方式與大麻相同，吸食後會有類似大麻的迷幻作用，據聞效果比大麻更強，吸食者會出現嘔吐、妄想、精神恍惚、心跳加速等現象，吸食過量可能導致中毒死亡。

警方說，辣大麻名稱的由來是因為它多以「K2」及「Spicy」兩種毒品交易暗語出售，加上外觀、效果與大麻類似，由於「Spicy」有辛香料的意思，因此才被命名為「辣大麻」。

由於辣大麻的化學成分是大麻二環己醇、JWH-018、JWH-073或HU-210，與在大麻中發現的大麻素不同，它在裡面加入了不同的化學成分，本身就是為了避免查緝而創作出來的新興合成毒品。

警方目前持有的初篩試劑，多是針對鴨片類、安非他命類、K他命類、大麻類的毒品，因此警方手上持有的初篩試劑均驗不出合成大麻類毒品，但警方強調查獲有疑慮的毒品，都會送到專業檢驗所或刑事局毒品資料庫比對，呼籲民眾不要以身試法！

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