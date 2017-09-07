超慘房東！老鴇租屋開「砲房」 遭斷水電還被罰30萬

2017-09-07 23:52

〔記者吳政峰／台北報導〕賴姓男子103年把屋子租給陳姓女子，未料陳女竟用來經營色情行業，害他遭台北市政府以「所有權人未積極排除違法」裁罰30萬元，房子也被斷水斷電！賴男不滿，向台北高等行政法院提出撤銷處分告訴，法官認為北市府無法舉證賴「故意」放任房客違規使用，裁罰過當，日前撤銷原處分。

陳女向賴男承租3層樓，卻掛羊頭賣狗肉，打著養生館招牌經營淫窟，豔名遠播，引來警方關注，多次查獲性交易，由於該處屬於都市計畫第2種商業區，主管機關北市府都發局獲悉後發函給賴男，要求善盡管理之責。

賴男發出存證信函要求陳女搬遷，但陳女以尋找搬遷處為由不斷拖延，到了105年6月3日，警方發動「正俗專案」突襲臨檢，又在養生館內查獲性交易，隨即檢送資料給都發局。

都發局認為，之前已告知房東賴男要積極排除違法，性交易卻仍層出不窮，顯有過失且非初犯，違反都市計畫法，裁罰天花板罰鍰30萬元，並對建物斷水斷電。

陳女頓失營業必備的水電，隨即搬遷，留下爛攤子給房東賴男收拾，賴男向北市府訴願不成，轉向台北高等行政法院提出行政訴訟。

法官指出，都發局課予賴男「加強注意建物實際使用情況」之義務，賴也在收到公文後，寄發存證信函與律師信給陳女要求遷離，因此難認未盡告知與監督之責。

雖然性交易屢遭破獲，但都發局難以舉證賴男「故意放任陳女違規」，法官審酌情節，認為裁罰過重，全數予以撤銷，可上訴。