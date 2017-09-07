威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-09-07 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月7日）開獎的第106000072期威力彩頭獎摃龜；第106000214期今彩539，頭獎開出1注，可獨得800萬元。

第106000072期威力彩中獎號碼為：第1區「02、03、07、12、14、22」，第2區「04」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共21注獲得，每注可得2萬元；伍獎共151注獲得，每注可得4000元；陸獎共1187注獲得，每注可得800元；柒獎共2008注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬0737注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬5969注獲得，每注可得100元；普獎共2萬3115注獲得，每注可得100元。

第106000072期38樂合彩中獎號碼為「02、03、07、12、14、22」，五合、四合均摃龜；三合共61注中獎，每注可得5750元；二合共1945注中獎，每注可得750元。

第106000214期今彩539中獎號碼為「12、13、27、30、31」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共229注獲得，每注可得2萬元；參獎共6651注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1590注獲得，每注可得50元。

第106000214期39樂合彩中獎號碼為「12、13、27、30、31」，四合共8注獲得，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7408注中獎，每注可得1125元。

第106000214期3星彩中獎號碼為「742」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000214期4星彩中獎號碼為「4594」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」