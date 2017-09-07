人倫悲劇 逆子砍老父逃逸被逮

2017-09-07 21:21

〔記者鄭景議／台北報導〕人倫悲劇！今晚19時50分許，台北市文昌街一名丁姓男子疑似因為不滿爸爸責罵，持利器對著爸爸一陣亂砍，造成其父背部肩部及左手多處刀傷，警消獲報後立即趕到現場，救護人員將爸爸送往國泰醫院，所幸意識清醒，暫時無大礙，兒子則被大安分局安和路派出所逮捕，警方目前正詢問兒子，釐清案情。

據了解，丁男今年才從某3c電子賣場離職，爸媽受不了他離職後一直待在家，近日對丁男多有責罵，丁男今晚一時氣不過，持水果刀對著父親亂砍，警方目前已掌握案情，將持續釐清。