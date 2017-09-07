夫婦為6183元共判3年2月 黃貞瑜：不符比例原則

2017-09-07 21:11

〔記者曾迺強／嘉義報導〕民進黨籍嘉義縣農會總幹事黃貞瑜於大林鎮長任內，與任職嘉義縣政府新聞行銷科員的丈夫李豐全，被檢舉公務車私用，檢方依「貪污治罪條例圖利罪」起訴，嘉義地院認為2人觸犯公務人員假藉職務詐欺得利罪，為共同正犯，今天判黃貞瑜1年8月、李豐全1年6月。黃貞瑜晚間受訪時說，「為6183元判2人共3年2個月，不可思議也不符比例原則」，將上訴捍衛權益。

黃貞瑜同時發布聲明指出，自擔任鎮長以來，為讓公務執行順暢，長期將2部私家車與1輛宣傳車無償提供給公所，做為公務使用，「或許在這樣的環境下，讓李豐全產生公私分際不清，進而有後續爭議產生。」

黃貞瑜在聲明中說，這確實是不對行為，但絕非是意圖詐取公款，在法庭上也都一一呈現，合議庭以我共同詐取不法所得6183元，重判1年8個月有期徒刑，我完全無法接受。她認為，今天的判決，「是法官依照自己先入為主的觀念，認定我們是夫妻必然知情，無中生有以檢察官從未主張之理由，做為判決之依據，實屬不可思議之判決，因此決定上訴捍衛權益。」

檢方起訴指出，黃貞瑜（34歲）與丈夫李豐全（37歲）以大林鎮公所的豐田1800CC環保稽查車，做為上下班代步交通車，申報油料費、汽車保養維修費，李調職至嘉義縣政府後，黃指示公所，將環保稽查車變更為鎮長座車，並供李上下班使用，2人自2013年1月至2015年2月間不法領取公款51萬餘元，涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪。

法官判決認為，李豐全把公務車用作上下班代步，共使用131天，依1天50至60公里車程及每公升油料等來計算，詐得不法獲利金額6183元。

合議庭法官指出，黃貞瑜與李豐全是夫妻，黃身為鎮長，有保管車輛之責，李在上下班期間也曾搭載黃去執行公務，黃應知悉李使用公務車；且李上班日將公務車開去保養，並把單據交給黃核銷，同時李也申請縣府停車證，黃坐在車內應知悉此事，因此認為黃、李2人是觸犯公務人員假藉職務詐欺得利罪的共同正犯。