車上小朋友倒數等綠燈 等到的竟是「客運迎頭撞上來」…

斗六市延平路左轉漢口路，大客車轉彎疑因未過中心線就開始左轉，因內輪差問題，撞上等綠燈的小客車。（翻攝畫面）

2017-09-07 19:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕「10、9、8、7……」，小客車在路口停等紅燈，車上的小朋友天真的倒數計時等綠燈亮，結果等到的竟是轉彎大客車迎頭撞上來，小朋友當場嚇哭！警方表示，大客車未過中心線就開始左轉，小客車停在機車格上，都有錯。

這起車禍發生在上個月27日，網友前天（5日）深夜將行車紀錄影片上傳到臉書社團「爆料51區」。斗六警分局副分局長李仁表示，車禍發生在斗六市延平路左轉漢口路，大客車未過中心線就開始左轉，因內輪差問題，左側車頭擦撞到漢口路上停等紅燈的轎車，2車都沒有酒駕問題，車上人員也都未受傷，當時報警處理，台西客運公司已請保險公司處理中。

警方說，依「道路交通管理處罰條例」，大客車未過路口中心線即提前左轉，處1800至5400元罰款；轎車佔用機車停等區的部分，則處2700至5400元罰款。

遊覽車在路口左轉時，車速並不快，最後竟擦撞到停車不動的小客車，如此車禍實在罕見。網友普遍質疑大客車司機開車技術，「司機紅綠燈都跳燈號才在那邊急忙著轉，被撞的車有沒有停在機車停等區根本不是重點。」

「這客運司機真他奶奶的技術差到一個極點，還沒過1/3車就在轉，真白痴！客運駕照現在也開始用雞腿換了！」

「影片看完，其實責任歸屬大客車佔8成錯，雖然小車沒依標線停等紅燈，但大客車司機應該也恍神了吧，那明明可以過的，為何撞上去，應該是大客車司機突然看到綠燈才急忙踩油門左轉吧！而且過彎角度太死了才會直接撞上去」。

但也有人認為，小客車駕駛是三寶駕駛，認為「小車停在機車格上就不對…還越線…在11秒又偷偷滑行…自顧跟小孩聊天…三寶大嬸…我們後來騎車要停在哪裡…如果我們機車……停在機車格被撞…肇事著就歸屬大客車…那還要畫機車…專用停車格嗎？」

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