炒房客金德儀向代書借牌 詐貸彰銀2億多元遭起訴

2017-09-07 18:14

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕炒作不動產的女金主金德儀，被控向聖豐、中信地政士事務所借牌，涉嫌利用人頭進行不動產假交易，以虛增貸款人所得清單、拉高不動產成交價等方式，向彰化銀行大台北地區3間分行詐貸2億多元；金女落網後遭羈押禁見4個月，她庭訊時已認罪，台北地檢署依違反銀行法等罪將她起訴，今移審台北地院後，裁定130萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢方調查，金德儀涉嫌向不知情的林利華、蔡秀雁借牌，租用其事務所辦公，金女另找人頭充當不動產交易的買、賣雙方，趁房市2012年12月至隔年10月呈多頭走勢時，進行不動產假交易，並利用不實的私人公司扣繳憑單，虛增貸款者的所得資料，使銀行誤判而增加放款成數；有貸款者年薪約30多萬元，卻被金德儀虛增至150萬至200萬元。

檢方查出，金德儀向銀行貸得超過不動產市價的金額後，再利用前兩年只須繳息不還本的寬限期，繳交不到兩年就不還款，讓銀行低價法拍擔保品抵債；此案擔保品共11戶不動產，分布在台北市南港、新北市新店、淡水及桃園等地，每戶市價約1000多萬元，成交價竟被灌水至2000多萬元，共詐貸2億多元；此案經彰銀內部審核發現疑點，主動舉發提告才曝光。

今年5月，北檢指揮調查局北部地區機動站，兵分15路搜索並約談金德儀、聖豐地政士事務所男地政士林利華、中信地政士事務所女地政士蔡秀雁等25人，漏夜庭訊後，金德儀被依違反銀行法聲押禁見獲准；林利華、蔡秀雁則受金女牽連，分別被諭令5萬元、10萬元交保。

因金德儀分別向林利華、蔡秀雁借牌租用事務所，檢調原懷疑林利華、蔡秀雁是共犯，但歷經4個月調查後，發現林利華、蔡秀雁並未參與詐貸案，認定林利華、蔡秀雁只是借牌，對金德儀所涉詐貸案並不知情；近期可望將林利華、蔡秀雁不起訴。