首例！在PTT說味全是化工奶 男子遭起訴

2017-09-07 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名黃姓男子去年在PTT貼文「找到味全化工奶訊息」，遭味全公司提告誹謗，檢方調查認定黃男未盡查證義務，今將黃男起訴。

黃男去年在PTT轉貼文章稱「找到味全化工奶訊息」，並指公視當晚10點將播出相關內容，味全認為損害商譽提出告訴。台北地檢署調查指出，公視節目並未稱味全是化工奶，黃男貼出的影片連結，內容是與1979年的多氯聯苯毒油事件相關，公視早已澄清，黃男未盡查證義務就PO文，造成味全商譽受損，因此依誹謗罪起訴。

民眾散播「味全是化工奶」相關訊息遭味全提告已有許多前例，先前也有鄭姓及楊姓女子在PTT張貼相關文章、林姓男子轉貼文章，3人遭味全提告，但台北地檢署認定3人並無妨害名譽犯意，所為均屬善意評論且為可受公評之事，今年2月將3人不起訴。

味全光是在2015年間，就提告至少9個在網路發表不利味全言論的網路帳號，之後又陸續提告多人；至於到底總共提告多少人？味全公司今天表示，並未實際統計過。據指出，黃男是第一個因散播味全是化工奶被起訴的案例。

味全公司今天表示，言論自由是民主社會的珍貴價值，但面對一些不實的惡意輿論，損毀公司的產品形象及商譽，味全必定維持一貫立場，採取法律行動以維信譽。