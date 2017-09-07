家族墓地變他人墓園 他怒告建設公司老董遺孀毀損

2017-09-07 17:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名張姓男子，103年底父親過世後，發現父親留給自己的墓園不但遭毀壞，還被改建成古鼎建設老董事長陳國松的墓園，自訴提告陳國松妻兒3人涉毀損他人建築物罪，但新北地院勘驗94年之後的空照圖，看不出先前有任何墓園等地上物，加上張男無法提供文件證明有該土地使用權，且建築物應指可供人居住的處所，而非墓園，因此今判陳國松妻兒3人無罪，仍可上訴。

張男指控，父親67年就取得該筆土地，70年間起建墓園，作為日後安葬處，庇蔭後代子孫，父親103年12月底過世要下葬時，他遍尋不到墓園位置，才發現該址竟被改建成陳國松墓園，原本父親興建的墓園已遭全部剷除，因此自訴陳國松妻兒3人涉毀壞他人建築物罪。

該處土地前黃姓女共有人證稱，100年5月帶陳家人看墓地時，土地上只見樹木、雜草，沒有他人墓園，強調若地上有任何墓園，才不敢整地。黃女的兒子則說，該處土地自清朝就做為土葬墓地使用，且都會事先和對方簽立使用證明，一般來說都以租賃使用，但陳家人希望永久使用才買下土地。

法官比對空照圖，發現94年之後就看不出任何地上物，又張男表示，父親當初與地主曾簽定使用契約，但始終無法提供相關文件證明有土地使用權，也無法說明父親是跟何人約定使用土地興建墓園，且如認為墓地對家族有重大影響，何以任由墓地荒廢而未管理，認定張男舉證不足。