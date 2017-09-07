廠商贈衣硬性要求打火弟兄穿？ 新北消防局急澄清

2017-09-07 17:39

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕新北市消防局消防員曾反映執勤時穿著紅色工作服悶熱，2間建設公司今天再捐贈4500件印有「新北消防」LOGO的黑色長袖工作衫，免費發放給消防員穿著；但卻有部分消防員，質疑消防局硬性規定穿著黑色工作衫，有圖利廠商感覺。

新北市消防局強調，沒有硬性規定，而是授權各單位出勤時，統一穿著制服或工作衫，由於是免費發給穿著，制服採購時也加購，打臉基層圖利之說。

新北市消防局表示，目前已發給同仁2件短袖工作衫，反應很好，連同義消顧問今天捐贈的4500件長袖，近日就會發給基層，消防局沒有硬性規定一律穿著工作衫，只是基於單位形象，出勤時必須穿著統一、鮮明服裝，以利民眾辨識，由於免費發放4件長短袖工作衫，同仁認為不夠再加購，圖利之說根本不存在。

新北市消防局秘書室主任蔡豐駿說，同仁曾反映在大熱天中，穿著紅色工作服執勤悶熱、不適，消防局今年發放了印有「新北消防」字樣的的短袖黑色工作衫，同仁們熱列迴響，覺得大幅改善汗流浹背的不適感。

因時序進入秋季，天氣不穩定，美孚建設公司總裁彭誠浩、和緯建設公司董事長洪正和今天熱心捐贈4500件長袖工作衫，讓同仁在天氣變化時彈性換穿，舒適執勤。

基層消防員反應，去年獲贈短袖工作衫後，單位規定備勤時也需穿上，工作衫根本來不及換洗，不滿消防局硬性規定穿著，讓同仁們難以替換；消防局說，考量同仁喜好穿著工作衫執勤，除再爭取義消顧問捐贈工作衫，於年度制服採購案，也替同仁訂購1件長袖1件短袖，增加工作衫數量便利替換；而黑色工作衫加購價僅380元，非外傳的1300元。