北市搜救隊參加日本防演 強化國際災害救援合作

2017-09-07 16:30

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市搜救隊為強化國際災害救援合作，連續11年應日本東京都的邀請參與「2017年日本東京綜合防災演習」，今年由北市消防局專員顏富平率6人搜救隊伍於上月30日至9月4日搭機前往東京，展開為期6天防災演習，直至前天搜救隊才結束返國。

北市消防局表示，2017年日本綜合防災演習由東京都與調布市在多摩川兒童公園舉辦，演習情境為假設在多摩地區發生極淺層6級強烈地震，動員日本官方、民間等60餘個單位共同辦理，另針對設置於立川市多摩町地區防災倉庫進行備災物資運輸與調度訓練，也動員東京都DMAT（災難醫療救護隊）進行的現場緊急救護活動，自衛隊、警視廳等單位出動直升機搶救受困於河床的民眾，並調度長距離大量送水消防車（Super Pumper）進行大量放水演練，演練規模盛大。

而日本位於地震頻發地帶國家，每年均於全國各地同時舉辦「綜合防災演習」，藉此強化相關單位防災整備並喚起民眾防災意識，另東京都透過亞洲主要城市合作的「危機管理網（Network for Crisis Management）」名義邀請北市搜救隊共同參與演習，以提升國際間搜救隊聯合救援能力，並確保災害發生時第一時間可相互支援。