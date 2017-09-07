長髮清秀大姊頭也是大組頭 六合彩帳册藏這...

2017-09-07 16:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕六合彩帳册有屁味！彰化北斗警方昨天兵分7路赴台中追查六合彩組頭，在大組頭廖姓女子（42歲）家中查扣賭資1450萬，卻不見關鍵證物「六合彩帳冊」，廖女的男友遇搜索，故作鎮定，警方看他動也不動坐在辦公椅上，十分可疑，便叫他「起來」，果見屁股下方就藏著一本帳冊，警歎「得來全不費功夫」，全案依賭博罪嫌送辦，檢方訊後諭令廖女以30萬元交保，其男友請回。

42歲的廖女，長髮披肩，長相清秀貴氣，出入都是賓士代步，昨天遇警方上門搜索，一付大姊頭模樣，毫無懼色，主動打開保險廂，裡面全是現金，警方清點，共有1450萬元。

一次就Bingo，讓警方喜出望外，現金之多，令現場員警咋舌，廖女十分配合警方搜索，但遇到關鍵證物「六合彩帳冊」便閃爍其詞，警方在屋內遍尋不著，但見廖女的江姓男友，直挺挺、一動不動地坐在電腦桌前，其怪異的動作讓警方起疑，便叫他「起來」，果然六合彩帳冊就藏在男友的屁股下的辦公椅。

該案是彰化地檢署檢察官朱健福指揮偵辦，警方經3個多月跟監、蒐證，昨持搜索票前往台中市台灣大道2段廖女居住的大樓豪宅等7處處所搜索，在廖女屋內保險箱查扣現金1450萬現金，廖女說，這其中部分用來玩期貨，部分拿來應付下游的小組頭。