高市檢舉熱區交通違規遽減 這3個分局取締最用心

高市展開為期1個月的交通大執法，才施行一週，檢舉熱區交通違規遽減，整頓前3名分別是三民二、三民一、左營分局。（記者黃良傑攝）

2017-09-07 15:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局展開為期1個月交通大執法，加強整理停車秩序，尤其是檢舉達人經常偷拍的「熱區」，才經過1週後，交大今根據彙整數據檢討，發現110受理違規停車報案件數，已呈現下降趨勢，公佈取締最用心的前3名，分別為三民二、三民一、左營分局。

為期1個月「整理停車秩序」專案，自上月25日起迄今僅1週，包括路邊紅線違停、併排、公車站10公尺內違停，都是取締違規重點，警方統計截至8月31日，共取締8715件（當場取締2488件，逕舉舉發6227件），拖吊舉發215件，警方強調交通大執法仍會持續至9月25日，絕不鬆手。

交大統計目前取締成效，以三民二分局取締2090件最多，其次是三民一分局，取締1012件，第3名是左營分局，目前取締928件；另110受理違規停車報案件數，也呈現下降趨勢，統計8月25日至31日共計報案2346件，比去年同期為2586件，下降240件，下降幅度達9.3%，尤其是檢舉熱區路段，報案數明顯銳減。

警方表示，檢舉達人最愛舉報的違規路段，三民區：建工路、大順二路、大昌二、博愛一路、十全一路、建國三路；左營區：自由三路、大中二路、博愛二路；苓雅區：中正二路、三多一路、三多二路；鳳山區：青年路二段、八德路、五甲二路。鼓山區：九如四路、華榮路、博愛路；新興區：中山一路、復興一路、七賢一路。

楠梓區：楠梓新路、德賢路、建楠路；前鎮區：中山三路、復興三路、瑞隆路；小港區：金府路、漢民路、二苓路；鹽埕區：北斗街、七賢三路、駁二藝術特區周邊；仁武區：本館路、鳳仁路、中山路；岡山區：中山北路、岡山路、前鋒路；林園區：林園北路、東林西路、鳳林三路；湖內區：東方路、中山路、中正路；旗山區：延平一路、復新街、大同街；六龜區：光復路。