爬下陽台爬不回去 男子受困60公分雨遮

2017-09-07 14:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子今天上午心情欠佳，爬出3樓陽台到2樓頂的雨遮散心，沒想到他爬不回去，鄰居誤以為跳樓報案，消防到場，赫見男子氣力用盡，躺著待救，因雨遮只有60公分寬，躁動的男子險些墜落，消防連忙架梯接近男子救下他；家人說，林男精神狀況不穩定，將設法安置避免發生意外。

消防單位說，到場後得知受困的男子並非跳樓，而是疑似失智爬下陽台，因現場無法架設氣墊，消防員架梯在2樓頂防護，另在家屬陪同下，安撫受困者，並靠近固定他，緩緩將他搬運下樓。